Cu ce echipe de fotbal tin cele mai tari artiste ale momentului? Pe cine sustin Shakira, Adele, Jennifer Lopez sau Lana Del Rey

Pasiunea pentru fotbal nu cunoaste limite si nu tine cont de varsta, nationalitate sau ocupatie.

Asa ca nu e de mirare ca foarte multi artisti sunt atrasi de sportul rege si ajung sa isi faca publica pasiunea pentru una sau mai multe echipe. Nu s-au ferit sa-si exprime atasamentul pentru diferite cluburi sau echipele lor nationale nici cele mai in voga artiste ale momentului. Iata pe cine sustin superstarurile!

Billie Eilish - nationala feminina a Statelor Unite ale Americii

Desi are doar 18 ani, Billie Eilish este una dintre cele mai populare cantarete ale momentului, bucurandu-se de un succes urias la nivel global. Originara din Los Angeles, Billie si-a facut debutul pe cand avea doar 13 ani, iar in prezent este celebra pentru hit-urile “bad guy”, “bury a friend” si “lovely”. In 2019, inaintea Campionatului Mondial de fotbal feminin, desfasurat in Franta, Billie a participat la lansarea unor echipamente prin care reprezentantele sexului frumos erau incurajate sa urmareasca si sa practice fotbalul. Desigur, favoritele tinerei artiste sunt fetele din nationala SUA, care au si castigat turneul final.

Beyonce - Arsenal Londra

Chiar daca nu este neaparat un mare fan al fotbalului, Beyonce este o sustinatoare a tunarilor prin prisma colaborarii dintre Jay-Z, sotul cantaretei, si formatia antrenata de Mikel Arteta. Vechi fan al echipei in tricoul careia a facut istorie Thierry Henry, Shawn Carter a decis sa sponsorizeze clubul in vara lui 2018. Tidal, platforma de streaming pe care o detine rapperul ofera londonezilor un milion de lire anual, dar si multiple beneficii pentru fanii tunarilor. Poate cea mai iubita artista a momentului, la nivel global, Beyonce a fost vazuta de mai multe ori la meciurile de acasa ale lui Arsenal.

Taylor Swift - nationala feminina a SUA

Feminista convinsa si buna prietena cu Alex Morgan, capitanul si vedeta nationalei feminine de fotbal a Statelor Unite ale Americii, cantareata Taylor Swift nu s-a ferit niciodata sa promoveze prima reprezentativa a tarii sale. Avand in vedere ca beneficiaza de o baza uriasa de fani in mediul online, Swift a contribuit cu certitudine la cresterea interesului americanilor pentru acest sport. La gala Teen Choice Awards, din 2019, chiar Alex Morgan i-a inmanat premiul pentru Teen Choice Icon Award, o disctinctie foarte importanta din cadrul galei. Taylor Swift a tinut sa isi arate incantarea fata de echipa de fete a SUA si sa le felicite pentru succesul lor din Franta.

Ellie Goulding - Chelsea Londra

Interpreta a celebrelor hituri “Love me like you do”, “I need your love” sau “Burn”, artista din Anglia este o mare fana a celor de la Chelsea. Ea a fost fotografiata in dese randuri pe Stamford Bridge si si-a aratat sprijinul pentru Albastri si pe Twitter. Interesant este ca si fostul iubit al artistei, Ed Sheeran, un alt artist in voga, este un fan al echipei din vestul Londrei.

Adele - Tottenham Hotspur

Revenita recent in atentia publicului, Adele este o alta cantareata extrem de populara in toata lumea. In varsta de 32 de ani, artista nascuta in Londra a aparut cu un look complet schimbat pe Instagram, in data de 5 mai, chiar de ziua ei de nastere. Vedeta a reusit sa slabeasca nu mai putin de 45 de kilograme in ultimii patru ani si se pare ca se pregateste sa revina si in muzica. Un detaliu mai putin cunoscut despre cea care a creat hituri precum “Someone like you” sau “Rolling in the deep” este reprezentat de dragostea ei fata de clubul de fotbal Tottenham Hotspur. Adele a copilarit in apropiere de White Hart Lane, celebrul stadion al lui Spurs, daramat in 2017 si inlocuit cu noul Tottenham Hotspur Stadium. Nu ezita sa-si declare dragostea fata de echipa condusa de Jose Mourinho si afiseaza cu mandrie un steag al lui Tottenham in cadrul concertelor sale.

Lana Del Rey - Liverpool

O alta cantareata in voga este Lana Del Rey. Celebra pentru piesele ei sentimentale, dar si vulgare pe alocuri, americanca este un mare fan al lui Liverpool! Lana si-a exprimat de foarte multe ori sprijinul pentru echipa lui Klopp atat pe Twitter, cat si direct de pe Anfield Road, unde s-a si intalnit cu legenda Steven Gerrard si s-a pozat cu fularul echipei.

Shakira - Barcelona

Inainte de inceputul relatiei cu Gerard Pique, transformata ulterior intr-una dintre cele mai celebre casnicii la nivel global, Shakira era un mare fan al celor de la Real Madrid. Columbianca nu a ezitat sa se pozele in tricoul galacticilor si sa se prezinte pe Bernabeu la cateva meciuri. Dupa ce s-a casatorit cu Pique, insa, Shakira s-a transformat in suporterul Barcelonei, iar hiturile sale au fost interzise pe stadionul galacticilor.

Jennifer Lopez - Real Madrid

Din fericire pentru fanii Realului, J-Lo nu a schimbat taberele niciodata si a ramas fidela echipei din capitala Spaniei. Cunoscuta si pentru cariera sa de actrita, Lopez tine cu Real Madrid si merge de cate ori poate la meciurile galacticilor. Ea incearca sa profite si de turneele amicale sustinute de spanioli in Statele Unite, pe parcursul verii, si sa asiste la meciurile lui Ramos si compania.

