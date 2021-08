E vânat de City, dar s-a întors la antrenamente la Tottenham. Ce se întâmplă cu Harry Kane

După Euro 2020, când a ajuns cu naționala Angliei până în finală, fiind învins de Italia chiar pe Wembley, Harry Kane (28 ani) a fost subiectul unui transfer la Manchester City.

Nenumărate zvonuri au întărit informația că atacantul dorește să plece de la Spurs pentru a putea câștiga primul trofeu din carieră, însă informația care i-a agitat pe suporterii lui Tottenham a fost absența lui Harry Kane de la antrenamente.

Suporterii chiar l-au jignit pe superstarul englez, făcându-l trădător, iar acesta a fost nevoit să le răspundă, pentru a clarifica situația, printr-o postare publicată pe social media.

După ce a ratat meciul cu Machester City din prima etapă din Premier League, câștigat de actuala sa echipa datorită golului înscris de Son, Harry Kane s-a prezentat marți, 17 august, la antrenamentele lui Tottenham. Astfel, vârful de atac va efectua prima ședință de pregătire sub comanda lui Nuno Espirito Santo.

???? BREAKING ????

⚪️ Harry Kane is training with the Tottenham first team this morning.

⚪️ This is the first time Kane has trained fully with his teammates since returning from holiday.

