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CSO Voluntari a fost învinsă de echipa germană VfB Suhl Thuringen, cu scorul de 3-2 (19-25, 25-16, 22-25, 25-19, 15-12), miercuri seara, la Coburg, în primul său meci din Grupa E a Ligii Campionilor la volei feminin, CEV Champions League.

VfB Suhl Thuringen - CSO Voluntari 3-2, cu Nicole van de Vosse autoare a 21 de puncte

Campioana României s-a înclinat după aproape două ore de joc (1 h 54 min), deşi a condus cu 1-0 şi 2-1 la seturi, în faţa a 1.193 spectatori.

Nicole van de Vosse (vezi galeria foto de mai jos), cu 21 de puncte, a fost cea mai bună jucătoare a echipei ilfovene, alături de Laura Pascua (vezi galeria foto de mai sus), cu 15 puncte.

CSO Voluntari: ”Am luptat până la ultimul punct!”

”Am luptat până la ultimul punct!

Un meci intens, decis în setul al cincilea, la doar trei puncte distanță. Din păcate, de această dată, victoria nu a fost de partea noastră.

Plecăm însă cu atitudinea și determinarea pe care vrem să le arătăm de fiecare dată. Ținem capul sus, învățăm și mergem mai departe!

Ne revedem acasă, în următoarele două confruntări importante: cu CSM Alba Blaj și pe 3 decembrie cu Budowlani Łodz, în CEV Champions League, în Sala Polivalentă!”, a postat la final CSO Voluntari.

De la gazdele VfB Suhl Thuringen s-au evidenţiat Nina Dreisigova (18 puncte), Lucia Herdova (15), Candela Alonso Corcelles (15), Laura Berger (12) şi Emma Boyd (10), precizează Agerpres.

În celălalt meci al grupei, Galatasaray Daikin Istanbul a învins în deplasare echipa poloneză PGE Budowlani Lodz cu 3-1.

Miza este calificarea în sferturile de finală

CSO Voluntari va juca următorul meci pe 3 decembrie, la Bucureşti, cu PGE Budowlani Lodz.

Câştigătoarele grupelor se vor califica direct în sferturile de finală.

Formaţiile clasate pe locurile secunde şi cea mai bună echipă de pe locul al treilea se vor califica în play-off-ul pentru sferturi. Celelalte echipe clasate pe locul al treilea în grupe vor continua în sferturile de finală ale Cupei CEV.