Ce diferență între Ianis Hagi (27 de ani), înainte de accidentarea gravă din 2022 și jucătorul care a devenit, după ce s-a întors pe teren, după un an pe tușă!

În campania din 2020-2021, internaționalul român era un fotbalist ofensiv cu niște cifre excelente, la Rangers: 46 de meciuri, 8 goluri, 12 pase de gol. E un bilanț de care Ianis nu s-a mai apropiat deloc, după ce a revenit pe teren, după accidentare. Iar acum, la Alanyaspor, bilanțul său ofensiv rămâne modest.

Ianis Hagi, a trecut o lună de la ultima sa realizare în Turcia

Chiar dacă joacă meci de meci la noua sa echipă, Hagi jr are puține realizări. De când a ajuns în Turcia, el și-a trecut în cont două goluri și o pasă decisivă, în zece partide. Ultimul său gol datează din 8 noiembrie.

Luni seara, în ultimul meci din etapa a 14-a, a continuat „seceta“ pentru Ianis. Aflat pe teren până în minutul 79, în Samsunspor – Alanyaspor (1-1), mijlocașul român n-a reușit nimic remarcabil. Nota sa, 6,4 potrivit Flashscore, a reflectat încă o evoluție palidă. La Alanyaspor, media echipei a fost de 6,8.

În minutele petrecute pe teren, în dreptul lui Ianis Hagi au fost contabilizate următoarele cifre:

*Total șuturi: 2

*Acuratețea paselor: 81% (22 din 27)

*Atingeri ale balonului: 38

*Atingeri ale balonului în careul advers: 1

*Dribblinguri reușite: 0% (0 din 2)

În clasament, Alanyaspor se scufundă încet, dar sigur! Echipa e pe locul 10 din 18 cu 16 puncte. Distanța față de locul 16, primul care duce în liga secundă, e de doar patru puncte, în acest moment.

