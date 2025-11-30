România va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele play-off-ului. În cazul în care tricolorii înving, se califică în finală, iar pe 31 martie vor întâlni în finală, tot în deplasare, câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.

Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia



Tricolorii nu au mai participat la Cupa Mondială de la ediția din 1998, iar Ianis Hagi spune că actualii jucători ai naționalei au datoria de a-i face din nou fericiți pe suporteri. Mijlocașul de la Alanyaspor face o paralelă cu Generația de Aur și momentele magice trăite de români în anii '90.



"Avem datoria față de fani, față de țară, să reprezentăm echipa națională așa cum trebuie. Ne dorim ca anul 2026 să fie unul de succes.



Tata și Generația de Aur au reușit să facă performanțe atât de mari încât să aducă bucurie și fericire românilor. Ne-au arătat calea, iar noi încercăm, de asemenea, să facem fanii fericiți", a spus Ianis Hagi, într-un interviu pentru PRO TV.



Luni, 1 decembrie, aflați la Știrile din Sport de la PRO TV visul pe care și l-a împlinit deja Ianis Hagi, ce face de Ziua Națională și cum vede viața după fotbal.

