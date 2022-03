Câți ani are cel mai bătrân fotbalist din lume: japonezul Miura e mic copil față de el!

Ghanezul Papa Poloo este cel mai în vârstă fotbalist din lume: la cei 68 de ani ai săi, se află acum în probe la Kwahu Fadoa FC, echipă din liga a treia a Ghanei.

”Mi-am început cariera la Okwahu United și apoi am plecat în Coasta de Fildeș, însă acolo a început războiul, așa că nu mi-am mai putut continua cariera.

Jucam fotbal în Accra când coechipierii mi-au dat porecla după numele lui Mohammed Polo (n.r. - legendă a fotbalului din Ghana în anii '70-'80)”, a declarat Papa Poloo pentru Ghana Soccernet.

În prezent, cel mai bătrân fotbalist este fostul internațional japonez Kazuyoshi Miura, care a împlinit recent 55 de ani.

Atacantul a fost împrumutat în luna ianuarie de Yokohama FC (retrogradată în liga a doua niponă), unde este legitimat încă din 2005, la Suzuka Point Getters (liga a patra).

Miura a început să joace la nivel profesionist de la mijlocul anilor '80, mai exact din 1986, când evolua în Brazilia pentru Santos și Palmeiras!

I'm following the story of 68-year-old Papa Poloo of Kwahu Fodoa in the Eastern Region of Ghana. He's on trials at a third-tier side hoping to become the oldest footballer in the world.

One time an amateur footballer but career cut short by circumstances.

Watch till the end.. pic.twitter.com/rmlcFp7bOI