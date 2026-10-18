SCM USV Timişoara şi CS Dinamo Bucureşti au obţinut victorii, sâmbătă, în etapa a doua a grupelor Cupei României la rugby.

SCM USV Timişoara - CSM Ştiinţa Baia Mare 29-22

În Grupa A, SCM USV Timişoara a dispus de CSM Ştiinţa Baia Mare cu 29-22, pe Stadionul ''Gheorghe Răşcanu''.

Cel mai bun om al meciului a fost desemnat Ştefan Iancu, de la echipa gazdă.

Rugby Club Gura Humorului - Dinamo 10-76, urmează ”Eternul derby” cu Steaua

CS Dinamo Bucureşti a surclasat-o pe Rugby Club Gura Humorului cu 76-10, în deplasare, în Grupa B.

''Bulldogii'' au reuşit nu mai puţin de 12 eseuri (8 transformate), iar fundaşul Luca Nichitean a fost ales MVP-ul partidei.

”„Bulldogii” fac spectacol la Gura Humorului și defilează spre derby-ul cu Steaua!

Victorie categorică pentru rugbyștii dinamoviști! „Bulldogii” s-au impus spectaculos la Gura Humorului cu scorul de 76-10, reușind nu mai puțin de 12 eseuri (8 transformate).

Pentru Dinamo urmează marele derby cu Steaua, programat sâmbăta viitoare, de la ora 11:00, pe teren propriu!💪⚪️🔴”, a notat pagina oficială Dinamo Rugby, care a subliniat că Luca Nichitean a fost desemnat MVP la debutul său pentru echipa din Ștefan cel Mare:

”Omul meciului la primul joc pentru Dinamo!

Felicitări lui Luca Nichitean pentru prestația excelentă și titlul de Player of the Match obținut în victoria de la Gura Humorului! 🔴⚪ Bravo, Luca!💪”.