Marian Iancu a numit principala favorită la titlu în Superliga: „Scorul acela m-a chinuit, dar azi totul funcționează perfect”

Marian Iancu a numit principala favorită la titlu în Superliga: „Scorul acela m-a chinuit, dar azi totul funcționează perfect” Superliga
SPORT.RO
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Marian Iancu a analizat lupta pentru trofeul din Superliga și a numit echipa pe care o vede cu prima șansă la câștigarea campionatului în acest sezon.

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Fostul finanțator de la Poli Timișoara a transmis, prin intermediul contului său de Facebook, că Dinamo București este principala favorită la cucerirea titlului. Analiza omului de afaceri pornește de la victoria categorică obținută de formația bucureșteană în fața Universității Craiova, scor 5-1, și ia în calcul parcursul echipelor de până acum.

În prezent, Dinamo ocupă primul loc în clasamentul Superligii, cu 29 de puncte acumulate în 12 meciuri, după ce a trecut pe teren propriu de FC Botoșani, scor 2-0, în runda a 12-a. Pe poziția secundă se află Rapid, cu 24 de puncte în 11 partide, urmată pe podium de Universitatea Craiova, care a strâns 23 de puncte în 11 etape.

Forța grupului face diferența în favoare lui Dinamo

Marian Iancu a explicat că parcursul liderului se datorează jocului colectiv, care s-a dovedit mai eficient decât calitatea individuală a fotbaliștilor de la Universitatea Craiova.

„Dinamo vs Craiova, care-i favorita la titlu?! Încep să înțeleg scorul vulgar, cu adevărat obscen din meciul Dinamo vs Craiova. M-a chinuit de atunci. Un sec 5-1. Valoarea generată colectiv de către Dinamo, în care toți jucătorii contribuie în mod egal la joc, este mai pragmatică și mai prolifică decât valoarea individuală a oltenilor, net superioară luați unul câte unul, jucător cu jucător, post cu post. Realizările individuale din calitate și talent ale oltenilor sunt mai puține decât cele colective ale câinilor. 

O echipă care se exprimă colectiv este mult mai sigură de rezultate bune într-o competiție de anduranță cum este campionatul nostru, decât este o echipă care creează dependență de realizările individuale ale unor jucători de valoare intrinsecă mare. Exemplu: vorbim de căpitani, nr. 10, este evident că Cicâldău este peste Cîrjan. Și totuși, realitatea ne arată că azi, Dinamo funcționează perfect, câștigă puncte relativ ușor și meritat, timp în care Craiova adună greu și gâfâind puncte.

Dinamo învinge Rapid în Giulești, Craiova nu reușește. Dinamo învinge toate contracandidatele la titlu, fără dubiu, meritat, restul se exprimă greoi și destul de pripiți. Craiova consumă carburant fizic și emoțional/mental și în competiția europeană. Se întorc în campionat storși de putere și motivație. Motive serioase și solide, consolidate, să am curajul să o spun fără niciun dubiu, Dinamo este azi principala favorită la titlul de campioană. Au trecut destule etape ca să putem avea o opinie formată, bine argumentată”, a scris Marian Iancu pe contul său de Facebook.

Șansele Rapidului la titlu

În timp ce pe teren Dinamo conduce ierarhia la zi, cotele caselor de pariuri pentru câștigarea campionatului o indică în continuare pe Universitatea Craiova cu prima șansă (cote între 2.35 și 2.75), urmată de Dinamo (cote între 2.75 și 3.30) și de Rapid (cotă 5.00).

În opinia lui Marian Iancu, gruparea din Giulești poate profita de pasul greșit făcut de alte echipe cu pretenții. După 11 etape disputate de acestea, U Cluj se află pe locul 5 (18 puncte), CFR Cluj ocupă poziția a 8-a (16 puncte), iar FCSB este pe locul 9 (15 puncte).

„Rapid poate specula impotența celor de la FCSB, deocamdată, inconsistența celor de la U Cluj și gaura în care se află CFR Cluj, punând presiune pe Dinamo și Craiova, poate-poate, într-un final apoteotic, să forțeze și să dărâme un clasament care se arată azi așa cum am documentat mai sus. Deocamdată, Dinamo, Craiova și apoi Rapid ar fi un clasament corect și argumentat. Vedem ce urmează și mai vorbim!! PS: aceasta-i o analiză valabilă azi, cu referire și raportare la ceea ce s-a întâmplat în campionat până acum. Aștept și concluziile dumneavoastră!!”, a încheiat Marian Iancu.

În cadrul etapei a 12-a din Superliga, Rapid își joacă meciul de pe teren propriu cu Corvinul Hunedoara, în timp ce Universitatea Craiova primește vizita celor de la Farul Constanța. Tot în această rundă mai sunt programate partidele UTA Arad – CFR Cluj, U Cluj – FC Argeș și FC Voluntari – FCSB.

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