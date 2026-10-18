UTA - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:15 | Șumudică vrea victorii back-to-back în Superliga

”Bătrâna Doamnă” primește vizita ”feroviarilor” duminică seară, de la 18:15, într-un meci care va avea loc pe stadionul ”Francisc Neuman” și care va putea fi urmărit LIVE TEXT și pe Sport.ro.

Partida va fi arbitrată de Marcel Bîrsan, ajutat la tue de Alexandru Filip și Alexnadru Vodă. Claudiu Gaitin va fi arbitrul de rezervă, iar Zoltan Székely, observatorul de arbitri. La VAR vor sta Sorin Costreie și Claudiu Marcu.

Ultima întâlnire dintre UTA și CFR a avut loc în returul sezonului regulat din stagiunea precedentă și s-a încheiat 1-0 pentru clujeni, în etapa #25, grație reușitei lui Meriton Korenica din minutul 68.

Acum, CFR se află pe locul 8 în clasamentul Superligii cu 16 puncte. După 11 etape, ardelenii au bifat cinci victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri.

De cealaltă parte, UTA se situează pe poziția a 12-a cu 12 puncte. Trei victorii, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri are ”Bătrâna Doamnă” în 11 runde.

Cum arată clasamentul Superligii României