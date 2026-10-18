VIDEO EXCLUSIV Fotbalistul intrat în atenția lui Dinamo și-a decis viitorul: "Am discutat cu el"

Fotbalistul intrat în atenția lui Dinamo și-a decis viitorul: &quot;Am discutat cu el&quot; Superliga
SPORT.RO
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Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a vorbit despre tinerii cu potențial din cadrul clubului covăsnean, dar și despre interesul lui Dinamo pentru unul dintre ei.

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Sepsi OSKlaszlo dioszegiHunor BatzulaRaul CîmpeanDinamo
Din articol

La începutul lunii octombrie, Andrei Nicolescu a recunoscut că Hunor Batzula (18 ani), mijlocașul lui Sepsi, este unul dintre jucătorii remarcați de Dinamo, lăsând de înțeles că s-ar putea ajunge la o ofertă în viitor. Totuși, a evitat să ofere multe detalii pentru a nu crește prețul cerut de covăsneni.

Laszlo Dioszegi: "Nu avem ofertă de la Dinamo pentru Batzula. El vrea să rămână la Sepsi"

Dioszegi confirmă că Dinamo nu a făcut o ofertă oficială pentru Batzula și anunță că jucătorul născut în Sfântu Gheorghe își dorește să rămână la Sepsi, cel puțin în viitorul apropiat.

"Nu avem ofertă pentru Batzula, dar oricum nu e de vânzare în momentul de față. Noi deja am discutat cu el și vrea să rămână la Sepsi. Dacă vine o ofertă care e bună și pentru club, nu spun că nu, dar nu am primit nimic.

Astea sunt numai niște vorbe. Poate că cineva s-a uitat la el, dar clubul nu a primit concret nimic", a spus Laszlo Dioszegi, la VOYO Sport Live, duminică dimineață.

Hunor Batzula va împlini 19 ani în ianuarie, însă este deja titular meci de meci în Superliga, la Sepsi. Ovidiu Burcă l-a ales ca jucător eligibil pentru regula U21 și chiar i-a oferit banderola de căpitan pentru două jocuri, după suspendarea lui Cosmin Matei.

Capabil să joace la mijlocul terenului sau în bandă, Batzula a marcat un gol în acest sezon. Este o prezență constantă la loturile naționale ale României, pentru reprezentativa U19 având până acum 3 goluri în 5 apariții.

  • 350.000 de euro este cota de piață a lui Batzula, potrivit Transfermarkt

Batzula și Cîmpean, pariurile lui Dioszegi "dacă rămân pe acest drum"

Pe lângă Batzula, Dioszegi îi prevede un viitor frumos și lui Raul Cîmpean (21 de ani), și el un fotbalist care prinde minute constant la Sepsi. Patronul este însă precaut când vorbește despre potențialul jucătorilor săi.

"Îl avem pe Cîmpean, un mijlocaș defensiv, și pe Batzula Honor, care joacă de la 6 ani la clubul nostru. Ieri (n.r - la 1-1 cu Petrolul) a fost numai rezervă, însă în toate celelalte a fost titular incontestabil. Eu cred că cei doi tineri vor avea un viitor dacă rămân pe acest drum și la fel de serioși.

Nu putem spune nimic despre ce va fi peste doi-trei ani, însă vor fi fotbaliști buni de prima ligă dacă vor rămâne pe acest drum. Ei să se ocupe de fotbal, să joace, să fie onești și modești", a mai spus Dioszegi.

VIDEO Laszlo Dioszegi, intervenție la VOYO Sport Live

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