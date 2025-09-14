Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

După ce a părăsit Bordeaux vara aceasta, Andy Carroll, atacant în vârstă de 36 de ani, a semnat surprinzător cu Dagenham & Redbridge, echipă din liga a șasea engleză.



Cândva cel mai scump jucător din istorie, a debutat cu „roșu“ la „județeană“



Carroll a scris istorie în 2011 când Liverpool plătea 42 de milioane de euro pentru transferul său de la Newcastle, sumă-record la acea vreme.



Vârful a marcat pentru Anglia la Euro 2012 și a avut sezoane solide în Premier League la Newcastle și West Ham. Totuși, accidentările și forma slabă l-au dus treptat spre eșalonul secund, apoi în Franța, la Amiens și Bordeaux, iar acum a ajuns la „Dag & Red”, în liga a șasea.

