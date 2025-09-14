Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

C&acirc;ndva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la &bdquo;județeană&ldquo;. Debut dezastruos &icirc;n Liga a 6-a Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul atacant al naționalei Angliei și la un moment dat cel mai scump jucător britanic din istorie, traversează o perioadă de coșmar. 

TAGS:
Dagenham & Redbridge F.C.Andy CarrollBordeauxLiverpoolNewcastle
Din articol

După ce a părăsit Bordeaux vara aceasta, Andy Carroll, atacant în vârstă de 36 de ani, a semnat surprinzător cu Dagenham & Redbridge, echipă din liga a șasea engleză.

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a debutat cu „roșu“ la „județeană“

Carroll a scris istorie în 2011 când Liverpool plătea 42 de milioane de euro pentru transferul său de la Newcastle, sumă-record la acea vreme. 

Vârful a marcat pentru Anglia la Euro 2012 și a avut sezoane solide în Premier League la Newcastle și West Ham. Totuși, accidentările și forma slabă l-au dus treptat spre eșalonul secund, apoi în Franța, la Amiens și Bordeaux, iar acum a ajuns la „Dag & Red”, în liga a șasea.

La primul meci oficial pentru Dagenham, Carroll a intrat pe final și echipa a pierdut cu 2-5. În Cupa Angliei, unde a fost titular și chiar căpitan, lucrurile au mers și mai prost. Carroll a primit cartonaș roșu înainte de pauză pentru un cot aplicat adversarului. Meciul s-a terminat 1-1 și fostul star din Premier League va fi suspendat la rejucare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: &rdquo;Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa Rom&acirc;niei!&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
&bdquo;Motanul&rdquo; și urmașul său? Bogdan Stancu, comparat cu un &bdquo;tricolor&rdquo; activ: &bdquo;Mi s-a mai spus&rdquo;
„Motanul” și urmașul său? Bogdan Stancu, comparat cu un „tricolor” activ: „Mi s-a mai spus”
Lovitură grea pentru Dinamo! Kopic și-a pierdut perla de 400.000 de euro &icirc;naintea meciului cu Petrolul
Lovitură grea pentru Dinamo! Kopic și-a pierdut "perla" de 400.000 de euro înaintea meciului cu Petrolul
Valarie Allman, &icirc;n sf&acirc;rșit campioană mondială la aruncarea discului!
Valarie Allman, în sfârșit campioană mondială la aruncarea discului!
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Manchester United ACUM, GOOOOOOL după ce Haaland a &icirc;ncercat poarta &icirc;n primele secunde! Derby-ul etapei din Premier League, LIVE pe VOYO
Manchester City - Manchester United ACUM, GOOOOOOL după ce Haaland a încercat poarta în primele secunde! Derby-ul etapei din Premier League, LIVE pe VOYO
ACUM: PSG - Lens 1-0, &icirc;n direct pe VOYO! Barcola a deschis scorul. Rennes - Lyon se joacă de la 21:45
ACUM: PSG - Lens 1-0, în direct pe VOYO! Barcola a deschis scorul. Rennes - Lyon se joacă de la 21:45
Premieră &icirc;n Premier League. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n Burnley - Liverpool, meci cu final de infarct
Premieră în Premier League. Ce s-a întâmplat în Burnley - Liverpool, meci cu final de infarct
Universitatea Craiova - Farul Constanța 1-0: Nsimba, gol de generic
Universitatea Craiova - Farul Constanța 1-0: Nsimba, gol de generic
Marc Marquez a c&acirc;ştigat Marele Premiu al statului San Marino și e tot mai aproape de titlul mondial
Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al statului San Marino și e tot mai aproape de titlul mondial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
C&acirc;t a contat Ianis Hagi &icirc;n victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Concluzie clară a italienilor &icirc;n cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d Italia

Concluzie clară a italienilor în cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d'Italia

Următorul transfer al campioanei? Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB

Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"

Decizia luată de Alanyaspor &icirc;n cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Decizia luată de Alanyaspor în cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Ianis Hagi, debut la Alanyaspor: notele sale, &icirc;n primul meci după 132 de zile

Ianis Hagi, debut la Alanyaspor: notele sale, în primul meci după 132 de zile

CITESTE SI
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții rom&acirc;ni care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!