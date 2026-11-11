Gigi Becali a anunțat că renunță la serviciile lui Cernat, responsabil de departamentul de scouting al campioanei. Decizia patronului vine după trei înfrângeri consecutive și după nemulțumirile legate de transferurile realizate în ultima perioadă.

Printre jucătorii criticați de omul de afaceri se numără Aymen Boutoutaou, Ofri Arad și Dylan Batubinsika. Becali consideră că oamenii din departamentul de scouting trebuie să răspundă pentru achizițiile care nu au confirmat.

Florin Cernat, așteptat la FC Voluntari

FC Voluntari ar putea reprezenta următoarea destinație pentru fostul mijlocaș. Bogdan Bălănescu, conducătorul clubului ilfovean, a confirmat interesul și a transmis că Cernat poate reveni la echipă.

„Hai să vedem dacă decizia anunțată de Gigi Becali se va și oficializa. Dacă da, atunci cât eu voi fi la FC Voluntari, Florin Cernat are ușa deschisă la noi. Florin Cernat înseamnă foarte mult pentru FC Voluntari”, a declarat Bălănescu pentru ProSport.

Cernat a ajuns la FCSB în noiembrie 2025, pe postul de director sportiv, după ce a mai activat la FC Voluntari. La formația roș-albastră, fostul fotbalist a fost implicat în procesul de identificare a noilor jucători.