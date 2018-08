Campioana unei mari rusini, ultimul nume pe lista umilintelor! Cele mai jenante eliminari ale echipelor romanesti din Europa

Se poate mai rau decat CFR - Dudelange 2-5? La un moment dat s-a putut.

Echipele din Romania au trecut in decursul anilor prin umilinte majore. Cea mai recenta este a CFR-ului. 5-2 la general cu semi-amatorii de la Dudelange. Iata topul celor mai rusinoase infrangeri din istoria echipelor romanesti in cupele europene.

UTA - Legia Varsovia - Cupa Campionilor Europeni sezonul 1969-1970

In 1969, UTA castiga al cincelea titlu national din istorie si debuta in Cupa Campionilor. Adversari le-au fost cei de la Legia, care nu depasisera primul tur in precedentele doua aparitii in Cupa Campionilor.

Meciul tur s-a jucat la Arad, iar polonezii s-au impus cu 2-1. In retur s-a terminat 8-0 si 10-1 la general. Sapte dintre cele 8 goluri din retur au fost marcate intre minutele 70 si 85.



U Craiova - Atvidabergs - Cupa Campionilor Europeni, sezonul 1974-1975

Craiovenii au obtinut primul trofeu din istorie in 1974, cand au devenit campioni. Proaspata campioana si-a asigurat prezenta in Cupa Campionilor Europeni si au dat peste campioana Suediei, Atvidabergs FF, o echipa venita dintr-un oras cu sase mii de locuitori.

In tur, Craiova a castigat cu scorul de 2-1, dar returul a fost unul de cosmar. Suedezii au castigat cu 3-1 meciul si s-au calificat cu 4-3 la general.



Dinamo - 17 Nentori Tirana - Cupa Cupelor, sezonul 1986-1987

Bucurestenii au pierdut in primul tur 1-0 la Tirana, dar calificarea parea in continuare accesibila avand in vedere ca dadeau peste un adversar mediocru. Actuala formatie KF Tirana eliminase pana la momentul respectiv o singura echipa in istoria lor europeana, pe Linfield din Irlanda de Nord.

In retur, albanezii au castigat cu 2-1 dupa golul lui Josa si Dinamo a fost eliminata cu 3-1 la general.

Chimia Ramnicu Valcea - Glentoran Belfast - Cupa Cupelor, sezonul 1973-1974

In 1973, Chimia Ramnicu Valcea reusesa surpriza in Cupa Romaniei si mergea in Cupa Cupelor. Aici au dat peste nord-irlandezii de la Glentoran. Acestia nu eliminasera pe nimeni in Europa pana la momentul respectiv.

Mansa de la Ramnicu Valcea s-a incheiat 2-2, in timp ce in retur s-au impus nord-irlandezii cu 2-0.



Dinamo - Knattspyrnufelag Cupa UEFA, 1997-1998

Dinamo a pierdut cu scorul de 2-0 in tur si 2-1 in retur contra islandezilor de la Knattspyrnufelag.

Si Steaua se afla pe lista rusinii. 0-5 cu Montpellier in deplasare in 1990-1991, 0-5 cu PSG in sezonul 1997-1998 si Maccabi Haifa - Steaua 5-0 in sezonul 2010-2011.

Rapid a pierdut in primul tur preliminar din Cupa UEFA in sezonul 2000-2001 contra armenilor de la Mika Ashtarak.

In acelasi an, Craiova era eliminata din primul tur preliminar a Cupei UEFA dupa 1-1 si 0-0 cu Pobeda Prilep din Macedonia.

Pe lista rusinii s-a inscris recent si CFR Cluj. Campioana a pierdut in tur scor 2-0 cu Dudelange din Luxemburg si la Cluj cu 3-2. 5-2 la general, iar Dudelange merge in grupele Europa League.