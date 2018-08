Decizia luata de UEFA pentru acest sezon de Champions League si Europa League! Ce se intampla cu sistemul VAR

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a anuntat implementarea VAR in cele mai importante competitii inter-cluburi.

Desi era asteptat un anunt oficial la gala de la Monaco la care a avut loc tragerea la sorti pentru grupele UEFA Champions League in ceea ce priveste sistemul arbitrajului video, acesta n-a mai venit. Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a anuntat insa vineri dimineata care este decizia finala!

"Nu va exista VAR in Champions League in acest sezon" a declarat Ceferin, citat de L'Equipe. In urma cu cateva zile presa internationala scria ca sistemul VAR va fi implementat incepand cu faza sferturilor de finala din UCL.

"Cand vom fi pregatiti, il vom folosi. Probabil se va intampla din sezonul viitor. Cand vom incepe, nu va fi doar incepand cu faza grupelor, ci si in play-off" a mai spus Ceferin. Giorgio Marchetti, secretarul general al UEFA, a oferit si el mai multe detalii: "Initial, sistemul VAR va fi folosit in Champions League, nu si in Europa League. In Europa League va fi implementat in al doilea sezon (din 2020/2021). In ceea ce priveste tehnologia pentru linia portii, si aceasta va incepe in Champions League si apoi in Europa League" a declarat Marchetti.