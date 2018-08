Sa uitam cat mai repede de rusinea de aseara! Nationala debuteaza intr-o saptamana in Liga Natiunilor! Chipciu: "Trebuie sa ne luam revansa"

Alex Chipciu a vorbit despre meciurile echipei nationale din Liga Natiunilor si atmosfera de la Sparta Praga.

Alexandru Chipciu a vorbit pentru FRF TV inainte de meciurile pe care Romania le joaca pe 7 si 10 septembrie, cu Muntenegru si Serbia, IN DIRECT la ProTV.

"Cred ca putem sa ne indeplinim obiectivul la nationala. Serbia are jucatori mult mai buni decat noi, fotbalisti care joaca la echipe mari din Europa. Muntenegru e o echipa de valoare egala cu a noastra, dar vrem sa ne luam revansa dupa meciurile din campania trecuta. Cu o organizare buna si determinare putem castiga grupa", a declarat fotbalistul Spartei Praga.

Chipciu a oferit detalii despre situatia de la Anderlecht si decizia de a semna cu Sparta Praga.

"La Anderlecht era o situatie complicata pentru ca venise o conducere noua care a schimbat clubul din temelii. N-au plecat doar jucatori. Si oameni din staff sau oamenii care se ocupau de diferite lucruri la club. Am venit la Praga pentru ca am vrut sa joc. Daca nu joci, esti intexistent. M-am gandit si la echipa nationala cand am ales sa semnez cu Sparta. Nationala mi-a oferit foarte multe", a mai spus Chipciu pentru FRF TV.

Mijlocasul spune ca urmareste in continuare Liga 1 si Liga a II-a, dar nivelul campionatului din tara noastra este mult mai slab decat cel din Belgia.

"Urmaresc Liga 1 la TV. Chiar si Liga a II-a. Fotbalul din Belgia este foarte puternic pe langa Liga 1, iar fotbalul din Cehia mi se pare intre cel din Belgia si Romania. Ma bucur ca vad cat mai multi jucatori tineri. Problema romanilor cand pleaca afara e ca ritmul din campionatul Romaniei e mult mai slab decat in strainatate," a spus fostul fotbalist de la FCSB si FC Brasov.

Romania are sansa sa se califice la EURO 2020, unde tara noastra o sa gazduiasca 4 meciuri.

"Ma motiveaza foarte mult gandul ca as putea juca la un turneu final si in plus sa joc pe Arena Nationala. Cel mai important e sa fim acolo. Sper sa ne calificam cum ne-am calificat si data trecuta. Sper ca oamenii sa fie mai apropiati de echipa nationala si sa nu mai fim negativisti", a incheiat fotbalistul in varsta de 29 de ani.

Meciurile echipei nationale din Liga Natiunilor sunt in direct la ProTV. Partida cu Muntenegru se joaca pe 7 septembrie la Ploiesti, in timp ce meciul cu Serbia este trei zile mai tarziu, la Belgrad.