BREAKING NEWS | Tara care se retrage din calificarile pentru Mondial din cauza pandemiei! Totul e oficial

A aparut si prima nationala care se retrage din calificarile pentru Campionatul Mondial din cauza pandemiei de coronaviru!

Conform contului de Twitter Korea Football News, nationala de fotbal a Coreei de Nord a informat Conferderatia Asiatica de Fotbal ca se retrage de la calificarile pentru Campionatul Mondial.

North Korea have informed AFC that they will withdraw from the World Cup qualification due to COVID-19 pandemic.