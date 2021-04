Super Liga a murit, se naste Liga Mondiala?! Anuntul facut de un membru din consiliul FIFA! Planul la care se lucreaza 

Un membru din consiliul FIFA a anuntat ca forul international doreste sa infiinteze o Liga Mondiala.

Egipteanul Hany Abo Rida, membru in consiliul FIFA a marturisit ca forul international de conducere a fotbalului are in discutii o posibila infiintare a unei Ligii Mondiale, in care sa participe cele mari cluburi de pe toate continentele.

"Cel mai important lucru este ca FIFA si Confederatia Africana de Fotbal, impreuna cu toate federatiile de fotbal de pe celelalte continente discuta pentru a organiza o Liga Mondiala in care trei sau patru echipe din Africa vor juca impotriva echipelor de top din intreaga lume", a spus Abo Rida duminica pentru televiziunea nationala a Egiptului.

"Este o provocare uriasa la care ne gandim sa luam parte in urmatorii doi ani", a mai adaugat membrul consiliului FIFA.

Turneul se va numi FIFA World League si va aduna toate castigatoarele a compediilor de pe fiecare continent.

De asemenea, presedintele Confederatiei Africane de Fotbal (CAF), Patrice Motsepe din Africa de Sud si-a manifestat interesul de a crea o Super Liga Africana, la fel ca ceea propusa de Florentino Perez pentru Europa.