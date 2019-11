Offisde la centimetru! Faza la care fanii lui Liverpool au luat-o razna! Arbitrul le-a anulat un gol cu ajutorul VAR! Ce s-a intamplat! FOTO

Liverpool a avut meci greu cu Aston Villa. Condusa dupa reusita lui Trezeguet, favorita la titlu a fost la un pas de 1-1 In minutul 29. Liverpool a marcat prin Firmino insa arbitrul a cerut ajutorul VAR si a lasat tabela nemiscata. Dupa consultarea asistentului virtual, centralul partidei a decis sa amane golul marcat de Firmino pe motiv de offside. Decizia arbitrului a starnit sute de comentarii pe retelele de socializare. Pe reluari se vede ca Firmino avea doar o parte a bratului in afara jocului.

But the FA want Liverpool to win. pic.twitter.com/Bsd9FtAjzb