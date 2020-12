BREAKING NEWS: Au venit rezultatele finale ale autopsiei lui Maradona! Surpriza totala! Ce au descoperit medicii

Analizele medicilor legisti au adus concluzii noi in cazul Maradona.

Diego Maradona nu a consumat nici alcool, nici droguri inainte sa moara. Investigatiile au aratat insa prezenta unor substante cu efect psihotrop in organismul sau. Maradona ar fi apelat la medicamente in zilele dinaintea decesului pentru a-si combate starile depresive si atacurile de anxietate.

Moartea fulgeratoare a superstarului argentinian a venit la pachet cu mii de intrebari in legatura cu starea reala in care se afla fostul fotbalist, mai ales in contextul operatiei pe creier suferite la inceputul lunii trecute. Evenimentului tragic de pe 25 noiembrie i-au urmat saptamani in care autoritatile au incercat sa afle daca personalul medical in grija caruia se afla Maradona a aplicat procedurile corecte sau daca doctorul personal al lui Diego, Leopoldo Luque, a luat cele mai bune decizii de tratament.

Testele biologice amanuntite au inceput pe 2 decembrie, in La Plata. Acestea au determinat ca moartea lui Maradona a survenit in urma unui edem pulmonar, dublat de o insuficienta cardiaca cronica reacutizata. Inima lui Maradona a fost prelevata in momentul autopsiei initiale. Legistii care au efectuat ultimele analize asupra ei au scris in raportul medical ca organul cantarea 503 grame, aproape dublu fata de cat ar fi fost normal.

Au fost examinate, de asemenea, probe de sange si de urina. Ambele au returnat rezultate negative la stupefiante si alcool, dar au confirmat prezenta unor substante cu efect psihotrop.

