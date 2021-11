A condus antrenamentul naționalei dintr-o mașină de golf! Ce s-a întâmplat cu selecționerul olandez Louis van Gaal

Louis van Gaal, selecționerul Țărilor de Jos, a căzut duminică de pe bicicletă și s-a lovit destul de rău, așa că a fost nevoit să ia o decizie neobișnuită la antrenamentul echipei.

În această dimineață, el a apărut la ședința de pregătire a meciului cu Norvegia într-o mașină de golf!

Vestea bună este că nu are nevoie de o operație, dar rămâne de văzut cum se va prezenta selecționerul olandez la partida crucială de mâine.

Țările de Jos se pot califica direct la turneul final, dar la fel de bine ar putea să piardă și locul de baraj!

Lideri în grupă, olandezii (20 de puncte) joacă acasă cu Norvegia (18 puncte), într-o grupă în care și Turcia (18 puncte), care are meci în deplasare cu Muntenegru, visează la Mondial.

???? - Louis van Gaal will host today's training session from inside a golf cart after he fell of his bike last night. He wants to remain with the National Team despite being placed in a wheelchair. [via @JeroenKapteijns] pic.twitter.com/nfizwQ0Gyr