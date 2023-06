Neymar riscă o amendă colosală! Ce acuzații i se aduc brazilianului

"Lucrările erau în curs fără autorizaţie de mediu" pentru luxoasa proprietate a atacantului echipei Paris Saint-Germain, la Mangaratiba, la aproximativ 120 km vest de Rio de Janeiro, se arată într-un comunicat dat publicităţii.

Autorităţile, alertate de plângerile publicate pe mediile de socializare, au descoperit "diverse infracţiuni de mediu", în special deturnarea unui curs de apă şi extragerea neautorizată de apă dintr-un râu.

De asemenea, au fost depistate excavaţii şi deplasări de pământ neautorizate, precum şi utilizarea unei plaje fără permisiune.

Reprezentanţii lui Neymar nu au făcut niciun comentariu în acest sens.

Aflat sub contract cu PSG până în 2025, atacantul brazilian figurează pe lista cu jucătorii de care echipa pariziană ar fi dispusă să se despartă, însă o eventuală plecare a sa la FC Barcelona pare destul de dificil de realizat, din cauza situaţiei financiare cu care se confruntă în prezent clubul spaniol, acesta fiind de altfel şi motivul principal al deciziei lui Messi de a nu reveni pe Camp Nou.

