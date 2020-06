Borussia i-a gasit inlocuitor lui Sancho! Un pusti-minune din Anglia merge in Germania pentru un salariu de 400 de ori mai mare decat in prezent!

Un jucator de doar 16 ani este cea mai noua achizitie a Borussiei Dortmund.

Desi a fost dorit de Manchester United si a avut o intalnire cu Sir Alex Ferguson, in timpul careia a vizitat baza de antrenamente aratandu-se impresionat, pustiul a ales sa mearga in Germania.

Jude Bellingham, mijlocasul lui Birmingham City, a fost convins s-o aleaga pe Borussia datorita traditiei nemtilor de a creste jucatori tineri si de a-i promova la prima echipa. Bellingham spera sa le calce pe urme lui Jadon Sancho si Erling Haaland, jucatori de baza in echipa lui Lucien Favre in acest sezon.

Potrivit Daily Mail, jucatorul va semna noul contract cu Borussia pe 29 iunie, in ziua in care implineste 17 ani, dar va ramane la Birmingham pana la finalul actualului sezon. Apoi va merge in Germania unde ar putea castiga 60.000 de lire, un salariu de 400 de ori mai mare decat cel pe care il are in prezent (145 de lire pe saptamana).