Cele patru înfrângeri consecutive din tot atâtea posibile la Gaziantep nu i-au schimbat părerea lui Bogdan Stancu despre Mirel Rădoi. „Motanul” și-a exprimat convingerea că tehnicianul român va face o treabă bună din sezonul următor.

Bogdan Stancu, de partea lui Mirel Rădoi

Stancu a explicat că Rădoi a preluat echipa deja salvată de la retrogradare, fără obiectiv de atins, fapt care a provocat relaxare în rândul elevilor săi.

„Mirel Rădoi a primit o ofertă foarte bună de la Gaziantep. Campionatul Turciei este unul puternic, nu este ușor. Mirel este, totuși, un tip inteligent și un antrenor foarte bun. A ajuns și spre sfârșitul campionatului, când Gaziantep nu mai avea emoții că ar putea retrograda și, practic, nu mai avea obiective.

De asta poate și relaxarea jucătorilor și rezultatele avute. Sunt convins că va face o treabă bună acolo în sezonul viitor! Din câte știu eu, Gaziantep este un club stabil, care beneficiază de condiții bune. Nu stiu nimic despre faptul că ar avea probleme financiare", a declarat Bogdan Stancu, conform digisport.ro.

Mirel Rădoi are parte de un început foarte dificil în rolul de antrenor principal la Gaziantep, motiv pentru care presa din Turcia a început să fie preocupată de viitorul său.

Din punct de vedere sportiv, Rădoi a încheiat cu Gaziantep sezonul pe locul 12 cu 37 de puncte. Niciun punct nu a fost însă obținut sub conducerea tehnicianului român.

Problemele continuă pentru Mirel Rădoi la Gaziantep

Gaziantep cu Mirel Rădoi a pierdut patru meciuri din patru posibile în campionat și a înregistrat un golaveraj foarte slab: 2-9!

﻿Rădoi și Gaziantep au mai încasat o lovitură grea. FIFA a interzis clubului, la care evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu, să facă transferuri în următoarele trei perioade de mercato, adică inclusiv în vara anului 2027.

Rădoi și-a decis viitorul!

Într-un asemenea context dificil, Mirel Rădoi a fost întrebat dacă va rămâne la Gaziantep. Antrenorul în vârstă de 45 de ani a lăsat să se înțeleagă că, în momentul de față, nu își dorește să își părăsească echipa.

„În acest moment există un contract clar în vigoare între mine și Gaziantep pentru încă un sezon. În acest moment, focusul nostru principal este de a rezolva problemele cu FIFA și apoi să determinăm strategia pentru sezonul următor. Trebuie să aflăm dacă putem transfera jucători”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit jurnalistului turc Ali Budak.

Gaziantep a fost amendată pentru datorii către foști jucători în valoare de 280.000 de euro. Rămâne de văzut dacă formația turcă va găsi fonduri pentru a-și rezolva problemele provocate de sancțiunea dictată de FIFA și dacă, în scenariul negativ, Rădoi va mai continua în Turcia.