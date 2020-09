BLESTEMUL lui Nicolo Zaniolo! Mijlocasul italian a suferit din nou o accidentare care il va tine luni de zile departe de teren

Italia s-a impus in fata Olandei cu scorul de 1-0, intr-un meci din Nations League. Zaniolo a fost scos de pe teren in minutul 41 dupa ce a acuzat o accidentare la genunchi.

In luna ianuarie el suferise o accidentare a ligamentului incrucisat la genunchiul drept si a revenit pe teren abia in luna iunie. Dupa aceasta noua accidentare, el va fi indisponibil cel putin pana in luna februarie.

Medicul echipei, Andrea Ferretti, a declarat ca este o accidentare dificila la genunchi si cel mai clar verdict va fi dat dupa o serie de investigatii.

"Este o entorsa serioasa la genunchi. El vine dupa o lunga perioada de recuperare la celalalt genunchi, asa ca este normal sa fie foarte ingrijorat, asa cum suntem toti", a declarat pentru Rai Sport medicul Andrea Ferretti.

Confirmed @SkySport. Second ACL injury for AS Roma and Italian top talent Nicolò Zaniolo in just 8 months. He’ll be out until next February. Surgery expected for tomorrow. Stay strong Nicolò ???????? #Roma #Zaniolo