Belgia s-a împiedicat de echipa pe care a bătut-o în tur cu 6-0
Echipa naţională a Belgiei a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională din Kazahstan, în cadrul grupei J a calificărilor Cupei Mondiale 2026.

Kazahstan - Belgia
Gazdele au deschis scorul la , prin Dastan Satpayev, în minutul 9, apoi Vanaken a trecut pe lângă egalare, în minutul 20. 

Belgia s-a împiedicat în Kazahstan. Doar egal, 1-1

Presiunea Belgiei a crescut, Trossard a irosit şi el o ocazie bună, imitat de Vanaken şi Doku, iar repriza s-a încheiat cu o paradă a portarului oaspeţilor, Sels. 

În partea secundă, Hans Vanaken a egalat chiar din minutul 48, kazahii au rămas în zece din minutul 79, după eliminarea lui Islam Chesnokov, însă Kazahstan – Belgia a fost 1-1, iar belgienii trebuie să aştepte ultima etapă pentru a bifa calificarea matematică la Cupa Mondială 2026.

În ultima rundă din grupă, marţi, Macedonia de Nord, care este a doua în clasamentul grupei J, cu 13 puncte, joacă în deplasare, cu Ţara Galilor, în timp ce Belgia înfruntă Liechtenstein, acasă, scrie News.ro.

Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
Zeno Bundea avertizează înainte de Bosnia - România: „Suferim mult din păcate"
Curiozități despre Zenica, orașul în care România trebuie să facă un meci mare cu Bosnia: "Fortăreață medievală!"
Mai rău ca la noi! Director sportiv, suspendat trei luni în Franța pentru „jignire față de fotbal"
România U19 - Finlanda U19 1-1! Clasamentul grupei
Ce vrea Borcea de la Dinamo: "Ar fi extraordinar!"
Soțul Dilettei și-a schimbat radical viața, la șapte ani de la "coșmar": "E un erou!"
Cristi Borcea: "Nu există antrenor mai bun ca el!"

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum

Mircea Lucescu a ales lotul României pentru meciul cu Bosnia! Vedetele din Superliga sunt "OUT"

Bosnia - România, de la 21:45. "Primul 11" al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom

Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii

Cum ar putea arăta primul „11" al României la meciul decisiv cu Bosnia



Curiozități despre Zenica, orașul în care România trebuie să facă un meci mare cu Bosnia: "Fortăreață medievală!"
Ce vrea Borcea de la Dinamo: "Ar fi extraordinar!"
Mai rău ca la noi! Director sportiv, suspendat trei luni în Franța pentru „jignire față de fotbal"
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: "95 la sută gata!"
Zeno Bundea avertizează înainte de Bosnia - România: „Suferim mult din păcate"
Bună dimineața, UTA! Clubul din Arad a anunțat despărțirea de atacantul care deja a debutat și a câștigat un trofeu la noua echipă
Moment istoric pentru San Marino! Ce a reușit cea mai slabă națională din lume în preliminariile EURO 2024
Gică Popescu a văzut prestația României la EURO și a dat verdictul
Kevin De Bruyne a înjurat un reporter, apoi a plecat de la conferința de presă. Momentul care s-a viralizat instant
