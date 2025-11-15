Gazdele au deschis scorul la , prin Dastan Satpayev, în minutul 9, apoi Vanaken a trecut pe lângă egalare, în minutul 20.
Belgia s-a împiedicat în Kazahstan. Doar egal, 1-1
Presiunea Belgiei a crescut, Trossard a irosit şi el o ocazie bună, imitat de Vanaken şi Doku, iar repriza s-a încheiat cu o paradă a portarului oaspeţilor, Sels.
În partea secundă, Hans Vanaken a egalat chiar din minutul 48, kazahii au rămas în zece din minutul 79, după eliminarea lui Islam Chesnokov, însă Kazahstan – Belgia a fost 1-1, iar belgienii trebuie să aştepte ultima etapă pentru a bifa calificarea matematică la Cupa Mondială 2026.
În ultima rundă din grupă, marţi, Macedonia de Nord, care este a doua în clasamentul grupei J, cu 13 puncte, joacă în deplasare, cu Ţara Galilor, în timp ce Belgia înfruntă Liechtenstein, acasă.