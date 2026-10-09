VIDEO EXCLUSIV ”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!”

”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!” Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf se pregătește pentru debutul din acest mandat la FCSB.

TAGS:
aymen boutoutaouFCSBUniversitatea CraiovaRobert Nita
Din articol

Roș-albaștrii se vor duela cu Oțelul Galați în etapa cu numărul 11 din Superliga României.

Aymen Boutoutaou poate deveni un jucător important în mandatul lui Reghecampf

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Boutoutaou
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Comentatorul Ion Alexandru crede că lui Laurențiu Reghecampf îi va fi dificil să o redreseze pe FCSB într-o perioadă scurtă, deoarece antrenorul nu a fost cel care a alcătuit lotul echipei. 

La conferința de presă premergătoare jocului cu Oțelul Galați, Laurențiu Reghecampf l-a lăudat pe Aymen Boutoutaou, care s-a accidentat recent. Ajuns în vară la FCSB, Boutoutaou nu a reușit să îl impresioneze pe Gigi Becali, iar patronul lui FCSB a recunoscut că ar vrea să îl cedeze pe fotbalist la Universitatea Craiova în locul lui Steven Nsimba.

E greu, e foarte greu pentru Reghecampf, pentru că nu are la dispoziție niște jucători noi. Nu poate să spună «Am adus doi jucători care intră direct în primul 11, care vor schimba jocul nostru». Trebuie să se descurce cu ce are, trebuie să îl laude pe Boutoutaou, pentru că este printre puținii fotbaliști de la FCSB care poate să scoată om din joc”, a spus Ion Alexandru la VOYO SPORT LIVE.

Și Robert Niță este convins că Aymen Boutoutaou va fi un jucător important la FCSB sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. De altfel, fostul rapidist a ținut să precizeze că FCSB are un lot foarte bun și că există concurență și pentru banca de rezerve.

Boutoutaou e un jucător pe care ai plătit un milion. Va juca, s-a accidentat, dar va fi, la meciul cu FC Voluntari cred că va fi și va avea șansa lui. E concurență să prinzi banca la FCSB, au lot bun”, a adăugat și Robert Niță.

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