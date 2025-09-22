Diferență uriașă! Anunțul făcut în ziua în care se decernează Balonul de Aur 2025

Ousmane Dembele, favorit clar pentru câștigarea Balonului de Aur 2025. Lamine Yamal, la mare distanță

Balonul de Aur din acest an va avea un câștigător în premieră. Principalii favoriți pentru distincția individuală supremă din fotbal sunt Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona), Raphinha (FC Barcelona) și Mohamed Salah (Liverpool).



Conform bookmakerilor, favorit clar pentru a ridica trofeul luni seară este Ousmane Dembele. În ziua galei, starul lui Paris Saint-Germain are o cotă de doar 1.17 pentru a cuceri Balonul de Aur, scrie The Independent. La o distanță semnificativă de fotbalistul francez se află tânărul Lamine Yamal, care are cotă 5.



La mare distanță de Ousmane Dembele și Lamine Yamal se află Raphinha și Mohamed Salah, ambii cu o cotă de 17. Kylian Mbappe, Gheata de Aur din sezonul trecut, este văzut cu șanse și mai mici: cotă 26!



Ousmane Dembele (28 de ani) vine după un sezon fantastic la Paris Saint-Germain. Francezul a marcat 35 de goluri și a oferit 16 pase decisive în 53 de jocuri, iar alături de echipa condusă de Luis Enrique a cucerit Liga Campionilor, Supercupa Europei, titlul în Ligue 1, Cupa și Supercupa Franței.



Singurul trofeu ratat de Ousmane Dembele, a fost Cupa Mondială a Cluburilor. PSG a fost învinsă clar în finală de Chelsea, scor 0-3.