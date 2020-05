AZ Alkmaar protesteaza la UEFA. Clubul olandez isi doreste sa mearga direct in grupele Ligii Campionilor in locul lui Ajax

Federatia olandeza de fotbal a hotarat luna trecuta sa anuleze competitia din cauza pandemiei de coronavirus.

In urma acestei decizii, Ajax a ramas lider in clasament, iar AZ pe locul secund, ele avand acelasi numar de puncte. Echipa din Amsterdam a avut un golaveraj mai bun, astfel ca ramas pe primul loc in clasament, loc care duce direct in grupele Ligii Campionilor.

Oficiali lui AZ Alkmaar se simt nedreptatiti deoarece au castigat ambele confruntari din acest sezon cu "lancierii". Federatia olandeza a precizat ca aceasta scrisoare nu va afecta decizia pe care ei au luat-o deja.

"UEFA ne-a prevenit, iar noi am informat clubul AZ ca asta nu va schimba nimic. Am decis locurile calificative pentru competitiile europene bazandu-ne pe trei criterii: transparenta, obiectivitate si spirit sportiv. Pastram asadar clasamentul, iar Ajax ramane pe primul loc", a declarat Jaap Paulsen, purtatorul de cuvant al Federatiei olandeze de fotbal.

Olanda este una dintre tarile care a decis sa suspende campionatul de fotbal din cauza pandemiei de COVID-19. Drept urmare nu a fost acordat niciun titlu si nicio echipa nu a fost retrogradata.