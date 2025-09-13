Naționala României a câștigat o certitudine, în această seară: Ianis Hagi! În prima sa apariție pe terenul de fotbal din 4 mai încoace, mijlocașul de 26 de ani a debutat la noua sa echipă, Alanyaspor. Ceea ce înseamnă că, dacă va fi ferit de accidentări, Ianis Hagi va avea locul garantat, în lotul convocat de Mircea Lucescu pentru partidele cu Moldova (9 octombrie, amical) și cu Austria (12 octombrie, preliminarii CM 2026), ambele la București.

La două săptămâni după ce a semnat cu Alanyaspor, Ianis Hagi a și fost trimis pe teren de antrenorul echipei, João Pereira (41 de ani). În partida din deplasare cu Konyaspor, portughezul a început cu Ianis Hagi pe bancă. L-a trimis însă pe teren din minutul 66, la scorul de 1-1. La 13 minute după intrarea românului pe teren, Alanyaspor a înscris golul victoriei, de 2-1, prin Maestro (79). Cu acest scor s-a și terminat meciul, rezultatul trimițând Alanyaspor pe locul 7 din 18 în Superliga turcă.

Ianis Hagi, note sub media echipei

Revenind la Ianis Hagi, acesta a fost notat cu 6,8 de Sofascore. Media echipei a fost de 6,83. Pe Flashscore, internaționalul român a fost notat cu 6,6. Aici, media echipei a fost de 7.

