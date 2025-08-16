Risto Radunovic s-a recuperat și e apt pentru Aberdeen - FCSB

FCSB nu l-a avut la cele două dueluri cu Drita pe Risto Radunovic, iar în locul său a apărut pe poziția de fundaș stânga reprofilatul Alexandru Pantea.



Radunovic suferă de pubalgie, iar "durerile sunt atroce", așa cum a declarat recent Mihai Stoica. Deși era așteptat să lipsească mai multe săptămâni de pe teren, muntenegreanul s-a refăcut mult mai rapid.



Fanatik scrie că Radunovic s-a tratat la un specialist din Serbia, iar după trei ședințe nu a mai acuzat nicio durere. Fundașul stânga devine astfel apt pentru cele două manșe cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, care se joacă pe 21 și 28 august.



În schimb, Risto Radunovic ar urma să fie menajat la derby-ul Rapid - FCSB, care se dispută duminică, de la ora 21:30, în runda a șasea din Superliga.

Radunovic a fost folosit în 8 meciuri din acest sezon și a marcat două goluri - unul în Supercupa României împotriva lui CFR Cluj (2-1) și unul în returul cu Inter Escaldes (1-2) din turul 1 preliminar UCL.

FCSB improvizează la derby-ul cu Rapid. Politic, vârf

Patronul de la FCSB anunța zilele trecute că plănuiește să mai aducă unele întăriri în această vară, dar nu a oferit niciun nume concret, nu a dat nici detalii cu privire la poziția pe care jucătorul dorit evoluează.

După ce FCSB a trecut de Drita și a obținut calificarea în play-off-ul Europa League și, impliicit, și-a asigurat prezența în faza principală din Conference League, Gigi Becali a dezvăluit una dintre pozițiile pe care vrea să le mai întărească în această vară. Patronul roș-albaștrilor este de părere că mai este nevoie de un atacant la echipă.

”O să-l băgăm atacant pe Dennis Politic. Pe cine?! Nu mai avem altul. Bîrligea trebuie odihnit, să joace în Scoţia. Asta e situaţia în campionat, trebuie sacrificat, nu avem ce să facem. Cu Rapid trebuie să odihnim câţiva jucători, asta e situaţia, Europa League ne interesează acum.

Dacă ne calificăm în Europa League, o să mai iau doi jucători. Acum sau la iarnă. Ne mai trebuie un atacant acum, nu poţi să joci mereu cu Politic atacant”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

