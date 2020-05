Atunci cand zeul Messi pune piciorul pe minge! Unul dintre cei mai buni fundasi stanga din lume a povestit cum i-a facut starul argentinian viata grea: "E infricosator!"

Un fundas de la Liverpool a povestit ce impact are Messi asupra adversarilor.

Fundasul celor de la Liverpool, Andy Robertson, este considerat unul dintre cei mai buni fundasi stanga din lume si a rememorat meciul din Champions League pe care echipa antrenata de Klopp l-a jucat in fata Barcelonei. In tur, Roberston recunoaste ca a facut un meci aproape perfect, insa in ciuda prestatiei sale, Messi a reusit sa marcheze de doua ori.

"Pe Camp Nou m-am aparat in fata lui Messi cat de bine am putut, dar tot a marcat doua goluri, s-a incheiat 3-0 pentru Barcelona. Initial, cand joci impotriva unor astfel de jucatori, te gandesti, totusi, ca suntem fotbalisti profesionisti si putem sa facem fata situatiei.

Imi amintesc, la Barcelona, ca a trecut fara probleme de doi mijlocasi de-ai nostri si venea direct catre mine, moment in care mi-am spus 'in regula, baiatul sata chiar e serios'. Lucrurile pe care le reuseste sunt infricosatoare, trebuie sa ghicesti ce urmeaza sa faca pentru a putea avea o sansa in fata lui", a declrat Andy Robertson pentru Mirror.