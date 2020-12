"Atunci cand mi-a fost greu a facut asta!" Bratu a vorbit cu Fatih Terim la telefon! Ce i-a transmis antrenorul de legenda al Turciei despre Sumudica!

Gaziantep este una dintre cele mai in forma echipe din Turcia in acest moment.

Echipa lui Sumudica se afla pe locul patru in acest moment, la trei puncte distanta de lider, dar cu un meci mai putin. Florin Bratu a laudat performanta antrenorului roman si a declarat ca a avut o discutie in urma cu trei saptamani cu Fatih Terim. Antrenorul lui Galatasaray i-a transmis ca are numai cuvinte de lauda pentru Sumudica si ca e impresionat de ceea ce a reusit sa realizeze la echipa turca.

"Te felicit Marius, ai fost printre putinii oameni de fotbal, care atunci cand mi-a fost greu mi-a dat un mesaj sau m-a sunat. Asta e Marius Sumudica! Pentru asta iti multumesc foarte mult. Am vorbit in urma cu trei saptamani cu Fatih Terim pentru cateva minute bune si mi-a vorbit foarte frumos despre tine, e un lucru mare. Asta arata ce ai construit acolo si constructia asta vine pe niste rezultate, iar rezultatele iti aloca respectul celor din jur", a declarat Florin Bratu la Digi Sport.

Sumudica i-a raspuns lui Bratu in direct, adresandu-i cuvinte frumoase si spunandu-i ca are un potential mare ca sa ajunga un mare antrenor.

"Ai carisma si trebuie sa antrenezi. Cand aveai rezultate la Dinamo, clubul nu ti-a dat incredere, daca o facea clubul nu era unde e acum. Eu cu Florin nu am avut o relatie deosebita, am fost colegi foarte putini la Rapid, dar mi se pare un tip onest. Ma afecteaza ce se intampla la Dinamo, ma afecteaza ce a patit Rapidul, la fel si pentru restul echipelor de traditie."