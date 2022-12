Efectul Cristiano Ronaldo! Superstarul portughez a scos-o din 'anonimat' pe Al Nassr! Câți urmăritori au câștigat arabii în 12 ore 

Rămas liber de contract după despărțirea de Manchester United din această iarnă, superstarul portughez a semnat cu Al Nassr. Transferul a fost făcut oficial de către clubul saudit, printr-o postare pe rețelele de socializare, în cursul serii de vineri.

Astfel, atacantul va deveni cel mai bine plătit fotbalist din istorie, încasările sale anuale atingând 200 de milioane de euro. Ronaldo a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate, urmând și a deveni ambasador al Arabiei Saudite în cursa pentru găzduirea Mondialului din 2030.

Transferul lui Cristiano Ronaldo reprezintă și un impact uriaș asupra primei ligi saudite, iar acest lucru l-a resimțit și Al Nassr, în doar câteva ore de la anunțul mutării finalului de an. Înainte de a oficializa transferul portughezului pagina oficială a clubului avea aproximativ 860.000 de urmăritori.

Al Nassr’s Instagram page has gained over 2.5 million followers just hours after announcing the signing of Cristiano Ronaldo. ????

The superstar effect. ????????#KawowoUpdates pic.twitter.com/cD0qxPmDPl