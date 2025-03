Atacantul cu două titluri a luat foarfeca în mână și s-a făcut frizer: "Întotdeauna am avut respect pentru oamenii care muncesc"

Danny Hoesen a jucat în MLS, prima ligă din Grecia sau prima ligă olandeză

A început să îi placă activitatea, iar de atunci are o viață liniștită. Cel mai mult îi place să discute cu clienții, în timp ce îi tunde.

”Nu mai aveam cartilaj în șold, iar durerea era din ce în ce mai accentuată, nu am putut termina un antrenament și am decis să renunț. Apoi, trebuia să fac ceva, trebuia să am un obiectiv și am căutat ceva către care să mă îndrept. Afacerea cumnatului meu era o oportunitate de aur. La început, în calitate de coproprietar, am stat doar la birou, încercând să înțeleg și să ajut afacerea, dar a fost cam plictisitor.

Întotdeauna îmi face plăcere să mă uit la frizeri când tund, așa că am vrut să încerc și eu. Mi-a plăcut foarte mult! Nu sunt mulți jucători de fotbal care au început să facă asta. Eu nu am avut niciodată un orgoliu atât de mare sau să cred că sunt mai bun decât oricine altcineva, așa că tranziția pentru mine nu a fost atât de grea.

Întotdeauna am avut respect pentru oamenii care muncesc, toate slujbele sunt grele, mai ales la cluburile de fotbal... oamenii de la curățenie, bucătarii sau kinetoterapeuții.

Este foarte interesant să aud poveștile altora, probabil că asta îmi place cel mai mult la noua mea activitate. Nu contează ce faci, mereu ai ceva în comun cu ceilalți oameni: muncă, relații, copii sau orice altceva. Am clienți care sunt avocați, piloți sau lucrează în guvern. Ca jucător de fotbal, pur și simplu nu vorbești cu acești oameni.

Se pare că oamenii au crezut că sunt foarte arogant ca jucător, așa că este frumos pentru mine să le arăt oamenilor că sunt un om normal și că am fost întotdeauna”, a spus fostul atacant olandez.