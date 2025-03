Fostul internațional turc a fost convins cu greu să revină, însă a explicat că legătura sa cu clubul și conducerea a fost factorul cheie.



Mehmet Topal e sincer! De ce a acceptat să revină la Petrolul



Deși dezamăgit că Petrolul nu a prins play-off-ul, tehnicianul turc își dorește să termine pe primul loc în play-out, ceea ce ar însemna poziția a 7-a și șansa de a juca barajul pentru Conference League.



”Revenirea este emoțională și pentru mine. Sunt foarte fericit că sunt aici. Am început un sezon greu, am avut și momente dificile. O să fie o revenire emoțională. Înainte să vin aici, am purtat discuții cu domnul Cristian (n.r. - Fogarassy, vicepreședintele clubului).



A trebuit să muncească din greu ca să mă convingă. Aici am avut și momente bune, dar și probleme, dar relația mea de prietenie cu Cristian și conducerea clubului a rezistat. Am avut multe oferte înainte să revin aici.



I-am spus domnului Cristian asta, dar clubul se află într-o situație dificilă. Aici este casa mea, iar când mi-a cerut ajutorul nu puteam să-l refuz. Când îți cere familia ajutorul, îl oferi. Iar aici suntem ca o mare familie.



Poate nu avem condiții bune, precum alte echipe, dar cel mai important lucru pentru mine este că aici avem o atmosferă ca de familie. Ce s-a întâmplat în familie rămâne în familie. Nu am dat niciodată din casă.



Oricum, nu are rost să redeschidem subiectul din trecut. Am venit să continuăm treaba, am vorbit și cu jucătorii. Trebuie să ne concentrăm pe un singur lucru, să lucrăm corect, să ajungem la un nivel bun de performanță.



Sunt supărat că spun asta, pentru că am dorit ca echipa să fie în play-off, dar acum vrem să ne consolidăm pe poziția a șaptea. Suntem obligați să încercăm să terminăm pe locul 7. Jucătorii au potențialul ăsta și vom reuși împreună”, a spus Mehmet Topal la conferința de presă.



Deși Petrolul era pe locul 6 când Topal a plecat, echipa a terminat sezonul regulat pe locul 9 și acum se află pe poziția 10 în play-out, după eșecul cu FC Botoșani (0-2).



Statistica lui Mehmet Topal la Petrolul: 24 de meciuri, opt victorii, 11 remize și cinci înfrângeri.