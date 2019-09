Yashir Islame a marcat un gol fantastic pentru PKNP FC din Malaezia in ultimul meci de campionat.

Atacantul palestinian a inscris cu o rabona superba dupa o pasa primita de pe partea dreapta. Yashir a deschis scorul in fata lui Kedah, insa PKNP n-a putut sa-si pastreze avansul si in partea secunda. Adversarii au intors rezultatul. S-a terminat 1-2.



You have our attention, Malaysian football ????pic.twitter.com/qh9fkAzn2r