"Asta e cel mai important!" Mesajul de peste 7 milioane de aprecieri transmis de Cristiano Ronaldo in plina pandemie de coronavirus! Ce a transmis starul portughez

Mesajul transmis de Cristiano Ronaldo in plina pandemie.

Starul portughez al celor de la Juventus, Cristiano Ronaldo, se afla in izolare alaturi de familia sa in Portugalia. Chiar daca la un moment dat a fost criticat pentru faptul ca a iesit la plimbare cu iubita sa Georgina si cu copiii sai, Ronaldo sta in izolare si face diferite antrenamente de acasa. Fotanalistul campioanei Italiei a transmis un mesaj pe retelele de socializare prin care indeamna toata lumea sa fie unita.

"In aceste momente dificile pentru toata lumea este foarte important sa ne unim si sa ne ajutam unii pe altii. Haideti sa facem tot ceea ce ne sta in putinta pentru a ne ajuta", a fost mesajul transmis de Cristiano Ronaldo pe retelele de socializare.

Pe langa donatiile pe care le-a facut pentru spitalul din Madeira, Ronaldo participa si la o campanie pentru donatii pentru Crucea Rosie din Italia.