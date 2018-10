"Asta e cancerul fotbalului!" Sumudica, prima reactie dupa ce s-a prabusit pe banca! Ce i s-a intamplat

Lui Marius Sumudica i s-a facut rau la arabi dupa meciul castigat de Al Shabab in minutul 96!

"Ma simt consumat. Este un stres teribil. Am avut o cadere de calciu. Tinand o dieta am slabit 9 kg, nu am prea mancata azi, m-am simtit putin slabit si pe fondul acela de stres mi-a scazut si glicemia, am facut o cadere de calciu, dar mi-am revenit", a declarat Sumudica pentru Digi Sport.

"VAR este cancerul fotbalului"



Sumudica era sa piarda victoria. Adversarii s-au plans la arbitru, iar galezul a cerut asistenta VAR pentru a decide. Meciul lui Sumudica a fost prelungit cu aproape 10 minute!

"Greseala este omeneasca, atat la antrenor cat si la jucatori si la arbitri. Acest VAR opreste jocul 3-4 minute. Eu nu sunt adeptul acestui sistem. Eram la un pas sa ne fie din nou anulat un gol. Consider ca acest VAR este cancerul fotbalului in momentul de fata", a spus antrenorul lui Al-Shabab.

Echipa lui Sumudica se afla pe locul 7 in campionat dupa victoria obtinuta cu 2-1 contra celor de la Al Quadisyia.