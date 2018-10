Mutarea care poate aduce un noul titlu la Cluj! Sumudica e dorit din nou de CFR: "transferul" s-ar putea realiza in iarna

CFR Cluj se afla intr-o continua schimbare in acest sezon.

Ardelenii au inceput sezonul cu Edi Iordanescu, insa a acesta a plecat de la echipa dupa doar cateva meciuri. A urmat Toni Conceicao, dar nici postul acestuia nu este asigurat.

O data cu pasul in spate facut de Iuliu Muresan, scaunul antrenorului portughez se clatina serios. In aceste conditii, sefii de la Cluj cauta deja un inlocuitor, iar Marius Sumudica este in pole position pentru a prelua echipa.

Sumudica a fost dorit si in vara, dupa plecarea lui Dan Petrescu. Ardelenii l-au ales in schimb pe Edi Iordanescu, iar Sumudica a plecat in Arabia Saudita. Sumudica are un contract ferm cu Al Shabab, dar nu si o clauza de masura. CFR Cluj va fi nevoita sa plateasca 100.000 de euro pentru a-l aduce pe antrenorul care a castigat titlul cu Astra.

Daca vor ajunge la un acord cu tehnicianul in varsta de 47 de ani, ardelenii il vor putea aduce pe Sumudica, cel mai probabil, in pauza competitionala din iarna.