Sumudica a anuntat care este starea lui Budescu! Mijlocasul a fost convocat de Contra, dar e incert: "Asta mi-a zis medicul meu"

Constantin Budescu a fost convocat de Cosmin Contra pentru dubla cu Lituania si Serbia, dar este incert. El s-a ales cu o accidentare.

Constantin Budescu este incert inaintea dublei cu Lituania si Serbia. Sumudica nu l-a folosit in ultimul meci al lui Al Shabab "din respect pentru echipa nationala". Antrenorul spune ca mijlocasul are o entorsa de gradul 1 la genunchi.

Sumudica spune ca doctorul lui Al Shabab i-a spus ca Budescu se va recupera cel mai probabil, dar totul depinde si de decizia lui Cosmin Contra.

"N-am pierdut niciun joc de cand am preluat Shababul. Avem trei egaluri la rand, e adevarat. Am jucat impotriva unei echipe bune, in deplasare. Am ratat mult. Important e ca nu am pierdut si ca suntem pe locul 4. E o echipa care a investit doar in Budescu, in timp ce altele au investit milioane de euro. S-a simtit lipsa lui Budescu, normal.

Eu stiu ca are entorsa de gradul 1 la genunchi, nu e nimic grav. Intrebati-l pe Contra daca va putea juca, aici sunt medici abilitati. Medicul meu mi-a zis ca are entorsa de gradul 1 si din respect pentru echipa nationala nu am vrut sa-l folosesc", a spus Marius Sumudica la revenirea in tara.