Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Al doilea meci pierdut de Gyokeres în tricoul lui Arsenal

De această dată în formula de start, Gyokeres nu a impresionat în amicalul cu Villarreal din casa lui Arsenal și a fost schimbat după aproximativ o oră de joc.

Dacă starul de 65 de milioane de euro nu a ieșit la rampă, a făcut-o un fost „tunar”. Este vorba despre Nicolas Pepe, care a deschis scorul în minutul 16, ca Etta Eyong să dubleze avantajul echipei din Spania.

Pentru Arsenal au marcat proaspăt transferatul jucător de la Brentford, Christian Norgaard, și Martin Odegaard, din penalty, dar reușita lui Danjuma din minutul 68 s-a dovedit decisivă.

Astfel, după ce a debutat în finalul partidei pierdute cu 1-0 în fața rivalei Tottenham, Gyokeres nu a simțit încă gustul victoriei în tricoul lui Arsenal.

Formația din Londra a jucat al patrulea meci amical al acestei veri și a obținut până acum două victorii și două înfrângeri. Trupa lui Mikel Arteta atacă titlul în noul sezon din Premier League, care se vede exclusiv pe VOYO.

