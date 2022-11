Cu șase zile înainte de primul meci la Cupa Mondială, "Pumele" pregătite de Lionel Scaloni au câștigat fără emoții amicalul cu Emiratele Arabe Unite. Dubla lui Angel Di Maria (25, 36) și golurile lui Julian Alvarez (17) și Lionel Messi (44) au stabilit scorul pauzei, 4-0, iar Joaquin Correa a închis tabela în minutul 60.

Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 17, după ce Lionel Messi a scăpat singur cu portarul. Starul lui PSG a dat dovadă de altruism și a pasat în stânga pentru atacantul de la Manchester City, care a finalizat simplu.

Julián Álvarez scores for Argentina with the Lionel Messi assist. ????????pic.twitter.com/yHnO3tZDg2