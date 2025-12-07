Final de an spectaculos pentru Răzvan Lucescu! Pentru că, în acest moment, PAOK a devenit o formație de neoprit, în toate competițiile.

Duminică, gruparea din Salonic a câștigat derby-ul cu Aris de o manieră impresionantă: 3-1! Taison (28) și Giakoumakis (45+6-penalty, 48) au pus punctele la adăpost pentru gazde. Golul de consolare al celor de la Aris a fost marcat de Jensen, în minutul 45.

Grație acestui succes, PAOK Salonic și-a lungit seria de vis! În ultimele 12 partide oficiale, în toate competițiile, echipa lui Lucescu jr are 9 victorii, 2 egaluri și doar 1 înfrângere. Cu acest bilanț, grecii stau bine, atât în campionatul intern, cât și în Liga Europa.

După victoria cu Aris de duminică, trupa lui Lucescu jr a ajuns pe 2 în întrecerea internă, la doar două puncte de liderul Olympiakos.

În Europa League, PAOK e pe 17 din 36, loc calificant în play-off-ul optimilor. Următorul meci al grecilor e în această competiție, joi (ora 19:45), cu Ludogoreț (Bulgaria).

