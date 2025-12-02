Giannis Konstantelias nu a putut duce la bun sfârșit ședința de pregătire, participând doar la o parte din programul normal înainte de a continua separat, ceea ce îl scoate din calcule pentru derby. Presa din Grecia anunță că situația este similară și pentru Dimitris Pelkas, care a urmat doar un program de tratament.



Situația este cu atât mai complicată cu cât lista absențelor este completată de Soualiho Meite. Mijlocașul este suspendat după cartonașul roșu încasat în etapa de campionat cu Levadiakos, lăsând un gol și în zona mediană.



PAOK, obligată să câștige



Misiunea lui Lucescu jr. se anunță una infernală. Deși Aris nu traversează cea mai fastă perioadă, în Cupă a avut un parcurs perfect până acum, adunând 9 puncte din trei meciuri. De cealaltă parte, trupa lui Lucescu jr. are o nevoie disperată de victorie, având doar trei puncte strânse în două partide disputate.

