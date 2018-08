Ar fi fost cea mai mare lovitura pentru un roman: Lucescu a vrut sa-l transfere pe Neymar la Sahtior! Ce a spus despre cel mai scump jucator la planetei

Mircea Lucescu a fost aproape sa-l transfere pe Neymar la Sahtior.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

Actualul selectioner al Turciei era recunoscut pe vremea cand antrena echipa din Ucraina ca are o slabiciune pentru tinerii talentati ai Braziliei pe care ii transfera la Sahtior, iar apoi ii ceda la cluburile mari pentru sume importante de bani.

Pe lista lui Lucescu s-a aflat si Neymar la un moment dat. Evident, Sahtior nu a avut forta financiara de a se lupta cu Barcelona, astfel ca Lucescu l-a ratat pe cel ce avea sa devina cel mai scump jucator al planetei.

"Daca ar fi fost cu mine la Sahtior, Neymar ar fi devenit mai bun ca jucator de echipa", a declarat Mircea Lucescu pentru Gazzetta dello Sport.

Neymar a venit in Europa la Barcelona, in 2013, iar in 2017 a plecat la PSG in schimbul a 222 de milioane de euro, record absolut in materie de transferuri.