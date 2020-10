Apelul disperat al unui star al fotbalului catre conducatorii MARILOR PUTERI ALE LUMII! Ce transmite mijlocasul celor de la AS Roma

Henrikh Mkhitaryan (31 ani) a avut un mesaj pentru marile puteri ale lumii!

Capitanul echipei nationale de fotbal a Armeniei a trimis o scrisoare deschisa catre Donald Trump, Vladimir Putin si Emanuel Macron in contextul razboiului declansat intre Azerbaijan si Armenia in regiunea Nagorno-Karabakh, dupa cum informeaza Sport Studio.

In aceasta scrisoare mijlocasul ofensiv al Romei isi exprima ingrijorarea in legatura cu conflictul care a intrat deja in a doua saptamana de lupta militara si implora ajutorul marilor puteri ale lumii pentru a restabili pacea in regiune.

Conform sursei citate Mkhitaryan, care este si ambasador UNICEF, reclama faptul ca Azerbaijanul ataca scoli, gradinite, spitale dar si case ale cetatenilor civili din regiunea Artsakh.

In final, fotbalistul isi exprima tristetea privitoare la faptul ca foarte multi tineri isi pierd viata sau sunt grav accidentati in aceste lupte si face un apel catre liderii SUA, Federatiei Ruse si Frantei sa faca tot ce le este in putere pentru a limita proportiile acesstei tragedii si de a aduce cele doua parti la negocieri care sa incheie conflictul.