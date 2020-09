Bogdan Lobont, din nou la AS Roma: "I se va oferi un astfel de post!" Cu ce se ocupa fostul mare portar si ce vis urias are

Bogdan Lobont face parte din staff-ul clubului AS Roma, iar italienii ii pregatesc un nou post pe care sa il ocupe.

Bogdan Lobont (42 de ani), fost mare portar al Romaniei, a aparat la AS Roma din 2009 pana in 2018, cand s-a retras din cariera de jucator.

Fostul international isi doreste o cariera de antrenor si a pregatit-o pe Universitatea Cluj in perioada decembrie 2018 - iunie 2019. Dupa experienta ca antrenor din Romania, Lobont a revenit la AS Roma, unde este in prezent scouter. Un apropiat al fostului portar spune ca italienii ii pregatesc un post de antrenor la una dintre formatiile de juniori ale clubului, iar visul lui Lobont este sa antreneze echipa mare a lui AS Roma:

"Bogdan s-a intors la AS Roma dupa experienta de la U Cluj si este scouter pentru echipa la care este respectat de toata lumea, de la conducatori si pana la fanii gruparii romane. Probabil, in cel mai scurt timp, i se va oferi un post de antrenor la una dintre formatiile de juniori ale trupei italiene. Este foarte multumit de ceea ce face si de felul in care-si ajuta fosta sa formatie.

A insemnat mult pentru AS Roma si stiu cat de mult iubeste acest club. Experienta, valoarea lui si felul in care si-a canalizat toata energia pentru acest club l-au facut drept unul dintre cei mai apreciati fosti jucatori ai echipei. E posibil sa devina si antrenorul echipei Primavera, au fost discutii. Fotbalisti precum Chivu sau Lobont sunt foarte apreciati in Italia, unde cluburile isi respecta valorile.

Probabil ca si Radu Stefan va ramane, la finalul carierei, in organigrama lui Lazio.

Lobont pune multa pasiune in tot ce face si va ajunge un antrenor de top al Romaniei. Un vis de-al sau este sa antreneze AS Roma. Si poate i se va indeplini la un moment dat", a declarat un apropiat al lui Bogdan Lobont, pentru Digi Sport.

85 de meciuri a aparat Bogdan Lobont poarta echipei nationale a Romaniei.

De-a lungul carierei a mai evoluat la echipe importante din strainatate ca Ajax sau Fiorentina.