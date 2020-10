Cine sunt ADVERSARII CFR-ului din Europa League! E a 3-a oara cand clujenii pica in grupa cu AS Roma! 

CFR Cluj se afla in grupa A din Europa League, alaturi de AS Roma, Young Boys Berna si CSKA Sofia.

Pentru CFR Cluj este a treia oara cand se intalneste cu AS Roma, clujenii avand un palmares de o victorie, un egal si doua infrangeri cu italienii. Toate cele patru meciuri au fost jucate in Champions League, in sezoanele 2008/2009 si 2010/2011.

Roma si CFR au fost eliminate de catre Sevilla in editia trecuta de Europa League. Romanii au incheiat pe locul 5 in sezonul trecut din Italia, ratand obiectivul de a accede in Liga Campionilor in dauna rivalei Lazio.

Young Boys Berna este campioana Elvetiei, echipa incheind dominatia celor de la Basel, castigand de trei ori la rand campionatul. Elvetienii au fost eliminati din turul III al Ligi Campionilor de catre Midjtylland, urmand mai apoi sa dispute playoff-ul din Europa League impotriva albanezilor de la Tirana, eliminandu-i cu un categoric 3-0.

CSKA Sofia a fost una dintre surprizele serii de joi, eliminand-o chiar pe rivala din Elvetia a celor de la Young Boys, FC Basel. Bulgarii au avut un meci fabulos, reusind sa intoarca scorul de 0-1 in ultimele 20 de minute.

CSKA Sofia revine la Cluj dupa noua ani, bulgarii jucand in 2011 turul din playoff-ul Europa League cu FCSB, meci pe care l-au pierdut cu 2-0. CSKA este a doua echipa ca valoare din Bulgaria, de asemenea, galeria ei este infratita cu cea a Stelei.