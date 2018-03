Englezii boicoteaza Cupa Mondiala! Theresa May: "Nu trimitem niciun delegat guvernamental"

Theresa May a anuntat ca niciun membru al ministerelor sau al familiei regale nu va pleca la Mondialul din Rusia din acest an.

Aceasta decizie vine in urma evenimentelor petrecute in Marea Britanie, ca urmare a otravirii unui fost colonel GRU (Serviciul de informatii al Armatei Ruse) si al fiicei sale pe data de 4 martie. Cei doi au fost gasisti inconstienti pe o banca din apropierea unui centru comercial din orasul Salisbury. Potrivit Reuters, un grup de agenti "Noviciok" in Rusia ar fi posibilii atacatori.

Theresa May s-a adresat deputatilor miercuri ca Rusia trebuie sa gaseasca o explicație "credibilă" pentru acest atac.

"Nu vor fi prezenti ministrii, nici membrii familiei regale la Cupa Mondiala de vara din Rusia. Nu este in interesul nostru national sa intrerupem toate dialogurile dintre Regatul Unit si Federatia Rusa, dar in urma acestui act ingrozitor impotriva tarii noastre, aceasta relatie nu poate fi aceeasi", a spus prim ministrul Marii Britanii potrivit celor de la The Independent