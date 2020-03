Antrenorul lunii februarie! Inca o VICTORIE pentru Razvan Lucescu in Arabia Saudita: s-a distantat in fruntea clasamentului

Razvan Lucescu domina campionatul Arabiei Saudite cu Al Hilal.

Al Hilal s-a impus in fata lui Al Ettifaq in aceastea seara cu scorul de 1-0. Echipa lui Razvan Lucescu a obtinut a 6-a victorie consecutiva in campionat si se distanteaza la 8 puncte de locul secund, ocupat de Al Nasr.

La finalul meciului, Razvan Lucescu a primit trofeul pentru antrenorul lunii februarie in Arabia Saudita. Al Hilal nu a incasat niciun gol in ultimele 3 partie si in toata luna februarie a primit un singur gol in campionat.

???? #AlHilal team manager “Razvan Lucescu” has just received the Best Coach Award of February #MBSLeague ???????????? pic.twitter.com/f6gqp88OXc — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 7, 2020

Al Hilal are 50 de puncte dupa 21 de meciuri jucate in Arabia Saudita. Etapa viitoare Razvan Lucescu va merge in deplasare la penultima clasata Damac.